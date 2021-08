Fear the Walking Dead 7: una Anteprima della nuova Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 33 minuti fa

Dopo il recente video rilasciato dalla AMC, che ha offerto un primo sguardo ai prossimi episodi di Fear The Walking Dead, alla luce del disastro nucleare avvenuto nello scorso finale, i fan hanno iniziato a comprendere il grande cambiamento e le difficoltà che attenderanno i protagonisti dello show.

Per stuzzicare ulteriormente il pubblico, Karen David (Legacies), interprete di Grace, ha pubblicato sul suo account di Instagram una carrellata di foto tratte proprio dalla nuova stagione, ponendo l’attenzione sui vari personaggi principali e mostrando la devastazione che ha stravolto il paesaggio circostante.

Tra i presenti figura anche Althea (Maggie Grace di Lost), confermando dunque il suo ritorno, dopo che l’intrepida giornalista si era allontanata dal resto del gruppo per cercare di rintracciare Isabelle e l’organizzazione di cui fa parte.

Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, la settima stagione darà maggior screen time al nuovo arrivato, John Dorie Sr. (Keith Carradine di Fargo), focalizzandosi sul suo passato e sul suo senso di colpa per non essere riuscito a fermare Teddy (John Glover di Smallville) per ben due volte.

Infine Gus Halper si è da poco unito al cast in un ruolo ancora top secret, mentre Alycia Debnam-Carey (The 100), volto di Alicia, si prepara a debuttare dietro la macchina da presa in veste di regista di un episodio.

L’appuntamento con Fear The Walking Dead è fissato in America per il 17 ottobre.

Fonte: Bleeding Cool