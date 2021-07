Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Fear The Walking Dead si sta preparando a quello che forse è il cambiamento più grande che si sia mai verificato nella serie, e niente sarà più come prima.

Lo scorso sconvolgente season finale ha infatti visto il folle Teddy Maddox (John Glover di Smallville) lanciare da un sottomarino un missile, che ha liberato dodici testate nucleari su tutto il Texas, dando il via ad una nuova apocalisse. Nonostante i loro innumerevoli sforzi, il gruppo guidato da Morgan (Lennie James di Save Me) non ha potuto fare nulla per fermare il disastro e ora, divisi in piccoli gruppi, si trovano totalmente alla mercé degli eventi, costretti a sopravvivere a nuove ed estremamente ardue difficoltà.

Lo showrunner Ian Goldberg è recentemente intervenuto per descrivere le atmosfere e i toni che assumerà lo show, dando così una piccola anticipazione di ciò che attenderà i fan a partire dalla prossima premiere:

“L’ambiente circostante e tutto il panorama sono mutati. Numerose testate nucleari sono esplose, quindi tutto sarà diverso. Cambieranno i vaganti, le condizioni di vita e il modo in cui i nostri personaggi si muovono in questo mondo. Proprio quando hanno capito come affrontare l'apocalisse, ora se ne aggiunge un’altra a quella che hanno già vissuto”.

Per quanto invece riguarda la struttura dei singoli episodi, Goldberg ha aggiunto: “In linea generale quella che stiamo raccontando è ancora una storia di stampo western. L'impianto antologico, che abbiamo adottato nella sesta stagione, continuerà anche nella settima. Stiamo tessendo trame focalizzate su due o tre personaggi con un inizio, una parte centrale e una fine".

“Avete visto nel finale che i protagonisti sono tutti divisi e sparsi in luoghi diversi. Non dirò naturalmente con chi si ritroveranno nella nuova annata, ma penso che non sia uno spoiler affermare che sono sparsi ai quattro angoli e faranno una grande fatica a sopravvivere in questo nuovo mondo e trovarsi l'un l'altro potrebbe essere solo una piccola parte di ciò che affronteranno. Andrew e io abbiamo spesso discusso di cambiare lo show ogni otto episodi, ogni stagione, ma questa è di gran lunga la più grande trasformazione che abbiamo fatto. Quindi non vedo l'ora di condividerlo con tutti”.

Il debutto dei nuovi e - dopo queste parole - sicuramente attesissimi episodi è previsto entro la fine dell’anno.

Fonte: Comic Book