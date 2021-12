Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Fauda, l’avvincente serie TV israeliana trasmessa sul canale Yes Oh e distribuita a livello internazionale grazie al servizio streaming di Netflix, è in procinto di tornare sul piccolo schermo con la sua quarta stagione.

Con l’avvicinarsi dell’appuntamento, previsto per un metà 2022, sono state recentemente rilasciate alcune foto, accompagnate da un adrenalinico trailer, che offrono una prima anticipazione di ciò che questi nuovi, dieci episodi, hanno in serbo per il loro pubblico.

La prossima annata vedrà Doron (interpretato dal co-creatore della serie Lior Raz) e la sua squadra d’assalto schierarsi per affrontare disordini su due fronti distinti: da una parte gli attivisti di Hezbollah dal Libano e dall’altro i militanti palestinesi in Cisgiordania.

Insieme a Raz, tornano altri membri del cast originale come Itzik Cohen, Rona-Lee Shimon, Idan Amedi, Doron Ben-David, Yaacov Zada Daniel e Meirav Shirom, mentre tra le new entry troviamo Inbar Lavi (interprete di Eve in Lucifer), Mark Ivanir (The New Pope), Amir Boutrous, Lucy Ayoub e Loai Noufi.

A guidare il team di sceneggiatori è Noah Stollman, mentre a presiedere la cabina regia è Omri Givon.

Fonte: Deadline