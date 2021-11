Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Netflix ha svelato il primo sguardo al capitolo finale di F is for Family, che debutterà alla fine di questo mese. La serie co-creata e interpretata da Bill Burr segue i Murphy, una famiglia irlandese-americana, durante gli anni '70 nella città immaginaria di Rustvale, in Pennsylvania. Oltre a Burr, il cast di F is for Family include Laura Dern, Justin Long, Debi Derryberry, Haley Reinhart e Sam Rockwell.

"Grazie a tutti i fan che hanno guardato questo spettacolo. Grazie a Vince Vaughn, Peter Billingsley, Victoria Vaughn, Ted Sarandos e tutti gli INCREDIBILI scrittori, artisti, animatori, editori e musicisti che hanno reso possibile questo spettacolo", ha affermato Burr. "Un ringraziamento speciale al Capitano della nave: il grande Mike Price! Vi amo tutti ragazzi!".

"Lavorare a questo spettacolo con il grande Bill Burr, Vince Vaughn e il nostro fantastico cast, scrittori, produttori e troupe è stata la gioia più grande della mia vita, e sono entusiasta di poter fare un'altra stagione con i Murphy", dice Price. "Sarò per sempre grato a tutti coloro che lavorano a Netflix, Gaumont e Wild West, che ci hanno permesso di condividere questa famiglia stressata, sboccata e amorevole con il mondo".

"È stato fantastico vedere Mike e Bill - due ragazzi che ammiro e rispetto - creare qualcosa di simile e costruirlo da zero. È stato molto divertente farne parte, e io non vedo l'ora di continuare a supportare la loro visione, per la stagione finale", ha aggiunto Vince Vaughn, uno dei produttori dello show. "Un grande ringraziamento a Ted Sarandos e all'intero team di Netflix per essere stati così di supporto durante questo grande viaggio".

F is for Fifth and Final Season! This Thanksgiving. pic.twitter.com/QSEHroTeV1 — Netflix (@netflix) November 15, 2021

Fonte: Comic Book