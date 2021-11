Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il cast della serie antologia sui cambiamenti climatici, targata Apple TV+, continua ad espandersi: gli ultimi nomi aggiunti al progetto, infatti, sono Edward Norton, Indira Varma, Keri Russell, Cherry Jones e Michael Gandolfini, che reciteranno al fianco di Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Forest Whitaker, Marion Cotillard, Tobey Maguire e Eiza Gonzalez.

Extrapolations, attualmente in produzione, racconta storie di come i prossimi cambiamenti del pianeta influenzeranno l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia su scala personale e umana. Raccontata in una stagione di otto episodi fra loro interconnessi, ogni storia seguirà la battaglia mondiale per la nostra reciproca sopravvivenza nel 21° secolo.

Fonte: Deadline