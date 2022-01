Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La serie antologica sui cambiamenti climatici Extrapolations di Apple TV+ ha aggiunto otto nuovi membri al suo cast: Murray Bartlett (The White Lotus), Yara Shahidi (Grown-ish, Black-ish), Diane Lane (Unfaithful), Heather Graham (Boogie Nights), Ben Harper, Judd Hirsch (The Goldbergs), Hari Nef (Transparent, You) e Neska Rose (Drama Club).

Le new entry si uniranno ai già annunciati Meryl Streep, Matthew Rhys, Marion Cotillard, Eiza Gonzalez, Tobey Maguire, Forest Whitaker, Edward Norton, Kit Harrington, Sienna Miller, Gemma Chan, Tahar Rahim, Daveed Diggs, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Indira Varma, Keri Russell, Cherry Jones e Michael Gandolfini.

La serie di otto episodi, attualmente in produzione, racconterà otto storie interconnesse che ripercorreranno la battaglia mondiale per la nostra sopravvivenza nel corso del 21° secolo, e come i cambiamenti sul nostro pianeta influenzeranno l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia.

