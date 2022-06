Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

STARZPLAY ha svelato i primi dettagli della seconda stagione di Express, dramma in cui Ivan Escobar - già creatore della prima stagione e di Vis a Vis - tornerà nei panni di showrunner e scrittore con Antonio Sánchez Olivas e Martín Suárez.

Maggie Civantos, che interpreta Barbara Vazquez, ritornerà come protagonista della serie TV, in veste di psicologa criminale che è stata vittima di un rapimento e ora lavora come negoziatrice per risolvere casi simili al suo. Il suo obiettivo è scoprire la verità e stanare le persone che hanno stravolto la sua vita, aiutando altre persone nelle sue stesse condizioni.

Il cast della seconda stagione includerà probabilmente anche gli attori visti nella prima, quali Kiti Mánver, Vicente Romero, Loreto Mauleón, Esteban Meloni, Alba Planas, Ana Marzoa, Omar Banana, Bernardo Flores, Carmen Daza e Manuela Rojas.

La prima stagione si è conclusa con 8 episodi con la festa a Zentral Risk, che è servita a capire che la situazione criminale fosse sfuggita di mano e che nessuno fosse al sicuro.

La data d'uscita non è ancora stata comunicata, ma si presume che possa essere rilasciata verso marzo/aprile 2023.

La prima stagione di Express è disponibile su STARZPLAY.

Fonte: Deadline