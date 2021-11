Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Amanti delle serie TV a tema natalizio, fantasy o horror: è in arrivo un nuovo prodotto europeo che sarà la combinazione di tutti e tre i generi! Stiamo parlando di Elves, che ha ricevuto oggi il suo primo trailer ufficiale.

Il trailer inizia con una famiglia di quattro persone in auto verso un'isola remota, dove trascorreranno il Natale nella speranza di ricongiungersi. Quando arrivano, scoprono che la zona non è frequentata spesso dai turisti perché abitata da alcune creature: gli elfi. Più avanti, nel trailer, la giovane ragazza della famiglia trova un elfo dall'aspetto stranamente adorabile e decide di portarlo a casa. Tuttavia, ciò che è iniziato con buone intenzioni ha conseguenze disastrose. Le sue azioni provocano involontariamente gli altri elfi ad attaccare ogni essere umano nell'area. Dall'inizio alla fine, il trailer è accompagnato da questa canzone suggestiva ma inquietante simile a un carillon...e sappiamo quanti questi strumenti possono essere inquietanti!

La serie di sei episodi è ambientata in Danimarca ed è stata creata e scritta da Stefan Jaworski, con Roni Ezra come regista ed Elise H. Lund come produttrice. Il cast della serie comprende Ann Eleonora Jørgensen, Rasmus Hammerich, Vivelill Søgaard Holm, Sonja Steen, Peder Thomas Pedersen, Lukas Løkken e Lila Nobel.

Elves sarà rilasciato su Netflix alla fine di questo mese, il 28 novembre.

Fonte: Collider