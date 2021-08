Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo la sua interpretazione di Jamie Burns nella terza stagione di The Sinner, un nuovo show di stampo crime si profila all’orizzonte per l’attore Matt Bomer (American Horror Story e Doom Patrol).

L’interprete sarà infatti il protagonista maschile, a fianco della collega Michelle Monaghan (True Detective), di Echoes, un thriller psicologico scritto e ideato da Vanessa Gazy, e destinato al servizio streaming di Netflix.

La miniserie in sette episodi segue le vicende di due gemelle Leni e Gina (interpretate dalla Monaghan), che fin da bambine si sono scambiate i ruoli e l’identità.

Questo loro atteggiamento le ha accompagnate per tutta la vita, portandole da adulte a condividere le case, i mariti e un figlio, ma tutto il loro fragile mondo si prepara a crollare, nel momento in cui una delle due scompare misteriosamente.

Bomer vestirà i panni di Jack Beck, il marito di Leni, descritto come l’uomo che tutte le donne vorrebbero a loro fianco: una persona profonda, un padre amorevole e un valido membro della comunità, che lavora in uno studio veterinario di successo e possiede un allevamento di cavalli.

Il progetto vede in qualità di co-showrunner Brian Yorkey (ideatore di Tredici), coinvolto anche in veste di produttore esecutivo con Quinton Peeples e la stessa Gazy.

Fonte: Deadline