Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo il recente ingresso nel cast di Matt Bomer (White Collar), è stato da poco annunciato che l’attore Daniel Sunjata è stato scritturato per apparire in Echoes, la nuova miniserie targata Netflix e prodotta da Brian Yorkey, il creatore di Tredici.

Lo show, ideato da Vanessa Gazy, è un thriller psicologico che vede protagonista Michelle Monaghan (True Detective) nei doppi panni di Leni e Gina, due gemelle che sin dall’infanzia si sono scambiate di nascosto l’identità, fino ad arrivare in età adulta a condividere ogni cosa, dai mariti alle case.

Il loro instabile castello di carte è però destinato ad abbattersi, nel momento in cui una delle due sorelle sparisce senza lasciare traccia.

Sunjata, conosciuto per il ruolo del vigile Franco Rivera in Rescue Me, ma apparso anche nelle vesti dell’infermiere Eli in Grey’s Anatomy e più recentemente in alcuni episodi di Manifest e The Stand, ricoprirà il loro di Charlie Davenport, il marito di Gina.

Il personaggio è stato descritto come un carismatico ed empatico psicoterapeuta dotato di buon intelletto, ma nel profondo nasconde un lato di sé che potrebbe complicare la vita di entrambe le gemelle.

Fonte: Deadline