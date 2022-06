Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Florence Pugh è stata scelta per dare nuova vita a un romanzo classico: la star di Piccole Donne e Black Widow sarà la protagonista dell'adattamento di Netflix East of Eden.

La serie limitata, attualmente in fase di sviluppo, sarà scritta e prodotta dall'attrice e scrittrice Zoe Kazan, il cui nonno Elia Kazan ha diretto la versione cinematografica originale del 1955. Basato sul romanzo di John Steinbeck, East of Eden segue diverse generazioni della famiglia Trask. Pugh interpreterà Cathy Ames, il ruolo interpretato da Jo Van Fleet nel film.

"Mi sono innamorata di East of Eden quando l'ho letto per la prima volta da adolescente", ha affermato Zoe Kazan. “Da allora, adattare il romanzo di Steinbeck è stato il mio sogno. Più di ogni altra cosa, ho voluto dare piena espressione alla sorprendente e singolare antieroina del romanzo, Cathy Ames. Florence Pugh è la Cathy perfetta; non riesco a immaginare un'attrice più adatta per dare vita a questo personaggio”.

Pugh è meglio conosciuta come la sorella di Natasha Romanov, Yelena Belova, in Black Widow, un ruolo che ha recentemente ripreso nella serie Disney+ Hawkeye.

Fonte: TVLine