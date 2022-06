Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il franchise di Sleepy Hollow non è ancora terminato: è stato infatti annunciato che Lindsey Beer dirigerà e scriverà per Paramount un nuovo adattamento, storia di un malefico cavaliere senza testa nato dalla penna di Washington Irvin, e adattata in seguito da Tim Burton nel film Il Mistero di Sleepy Hollow del 1999. La storia, inoltre, ha ispirato una serie TV della FOX andata in onda per 4 anni. I dettagli non sono stati ufficializzati, e non sappiamo se si tratta di un film o di una serie TV, o che tipo di impronta avrà.

La Paramount aveva già trasformato Sleepy Hollow in un film di successo di Tim Burton nel 1999, interpretato da Johnny Depp nei panni del Dottor Ichabod Crane, affiancato da Christina Ricci e Christopher Walken, che resta un cult-classico tutt'ora.

I fan hanno iniziato, tuttavia, ad avvicinarsi alla storia con Sleepy Hollow, andata in onda dal 2013 al 2017. La serie TV ha preso la storia di Crane e del cavaliere senza testa e l'ha trasformata in un mito composto da viaggi nel tempo, minacce mistiche e una scaletta di “mostri della settimana”, trasformando inoltre il protagonista (Tom Mison) in un eroe dinamico, in parte intellettuale, in parte spia dell'era coloniale.

Fonte: Comic Book