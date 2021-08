Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Pixar Animation Studios ha rilasciato il primo trailer di Dug Days, spin-off del film d'animazione vincitore dell'Oscar Up, di Pete Docter e Bob Peterson.

La serie TV si focalizzerà sul simpatico cane che accompagna lo strano duo del film. Lungo i cinque cortometraggi si vedranno gli eventi quotidiani che accadono dentro e intorno al cortile di Dug, attraverso gli occhi del cane parlante. Inoltre ci saranno anche il vecchio Carl e il piccolo scout Russell, con la partecipazione dello scoiattolo cui vediamo Dug dare la caccia, con doppi sensi e confusione dei verbi.

l candidato all'Oscar e vincitore di un Emmy Bob Peterson, co-regista e co-sceneggiatore dell'originale film e co-sceneggiatore di Alla ricerca di Nemo, ha scritto e diretto la serie TV che sarà prodotta da Kim Collins.

L'animatore, regista e sceneggiatore statunitense Peterson ha svelato dei dettagli sul protagonista:

"Dug è puro di cuore: è un’anima buona. Penso che alle persone piaccia quella parte di Dug. Le persone amano i loro cani. Abbiamo fatto di tutto per mostrare il vero comportamento dei cani, e perché si vedessero tutti i cani in Dug. Per lui tutto è nuovo, ed è entusiasta di tutto ciò. Ma le cose più piccole possono distrarre Dug, per non parlare di un vero scoiattolo".

Dug Days debutterà su Disney+ l'1 settembre.

Di seguito il trailer ufficiale:

Fonte: Comic Book