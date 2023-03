Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Ellie Kemper, meglio conosciuta per i suoi ruoli in The Office e Unbreakable Kimmy Schmidt, reciterà in una nuova serie TV provvisoriamente intitolata Drop Off e che adatterà la commedia britannica Motherland.

Secondo la sinossi ufficiale dello spettacolo, "Julia (Ellie Kemper) è una mamma lavoratrice che deve sempre far quadrare le cose alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra lavoro e figli. Con l'aiuto dei nuovi amici Calvin e Liz, Julia scopre che potrebbe riuscire a conciliare lavoro e genitorialità, di tanto in tanto. Questa è una commedia per chiunque abbia lasciato i propri figli a scuola, abbia tirato un sospiro di sollievo...e poi si sia reso conto che è domenica".

Kemper sarà la produttrice esecutiva insieme a Sharon Horgan, Clelia Mountford, Stacy Greenberg, Kira Carstensen, Holly Walsh e Helen Serafinowicz.

Fonte: Comic Book