Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 29 novembre 2023

La vincitrice dell'Emmy e del Tony Award Donna Murphy (The Gilded Age) avrà un ruolo ricorrente nel nuovo dramma medico della NBC, Dr. Wolf, con protagonista Zachary Quinto (NOS4A2).

L'attrice interpreterà Muriel Landon, la madre del giovane Oliver Wolf. Muriel cerca di proteggere suo figlio, mentre il padre di Oliver lotta con la sua salute mentale.

Ispirata alla vita e al lavoro di Oliver Sacks, così come dai suoi libri The Man Who Mistook His Wife for a Hat e An Anthropologist on Mars, lo spettacolo segue Quinto nei panni del Dott. Oliver Wolf un neurologo fuori dall'ordinario e rivoluzionario che, insieme con il suo team di specializzandi, esplora l'ultima grande frontiera - la mente umana - mentre tutti loro sono alle prese con le rispettive relazioni e la propria salute mentale. Primario al Bronx General Hospital, Wolf è un genio ossessivo, è attratto da persone che la società considera "diverse" e le aiuta a trovare una speranza e uno scopo nella vita, abbracciando le differenze invece di sopprimerle.

Nella serie TV sono presenti anche Teddy Sears (The Flash), Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop (Il metodo Kominsky), Alexander MacNicoll (Barry), Aury Krebs e Spence Moore II (Grown-ish). Greg Berlanti (All American) è uno dei produttori esecutivi insieme con la sua collaboratrice storica Sarah Schechter.

Fonte: Deadline