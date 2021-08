Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

A due mesi circa dalla fine delle riprese della terza stagione di Doom Patrol, ancora non si conosce una data ufficiale di uscita. Intanto il coordinatore degli stunt della serie TV, Thom Williams, parla dello sviluppo e dell'esecuzione delle acrobazie che si vedranno nello show.

Passando oltre vent'anni a lavorare sia in televisione che al cinema, lo stuntman texano ha costruito un impressionante curriculum, sia come attore che come coordinatore. Dopo essere stato nominato per un Emmy Award, grazie al lavoro di coordinamento per le scene acrobatiche di The Punisher, Williams ha ottenuto una seconda nomination per la serie DC Doom Patrol.

In un'intervista esclusiva, il veterano del settore ha anticipato grandi avventure in arrivo per i disadattati supereroi nella terza stagione dello show. Williams ha voluto elogiare in particolar modo la grande collaborazione mischiata al divertimento che ha respirato durante le riprese:

"Il lavoro sul set è stato molto divertente. Abbiamo uno spettacolo pazzesco e fuori dal comune e, quando ho ricevuto la sceneggiatura, la mia mente ha iniziato a correre grazie al mio strano senso dell'umorismo. Avevo pensato a tutte le incredibili possibilità che avremmo potuto fare e fino a che punto mi sarei potuto spingere senza mettermi nei guai ed è stato fantastico".

Inoltre Williams ha sottolineato l'importanza della collaborazione nello show che è stata la chiave di successo e come sarà la prossima stagione:

"La collaborazione è una grande chiave perché ci sono così tanti reparti che lavorano tutti insieme che non puoi farlo con il tuo singolo reparto. Avere quel livello di collaborazione dall'inizio quando crei qualcosa, e vederlo arrivare alla telecamera è incredibile. Questo è sicuramente uno di quegli spettacoli in cui si può dire di essere come in famiglia. Come sarà la terza stagione? Prendi tutto quello che hai visto nelle prime due stagioni e aumentalo di un fattore dieci".

La terza stagione di Doom Patrol non ha ancora una data di debutto, ma sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. Nel frattempo vi invitiamo a rimanere aggiornati consultando la sezione news e leggendo la recensione della seconda stagione!

