Doom Patrol 3: HBO Max Rilascia i nuovi Poster dei Personaggi

Siamo a pochi giorni dalla premiere della terza stagione di Doom Patrol, e HBO Max ha rilasciato i nuovi poster dei personaggi, dando ai fan uno sguardo agli eroi già conosciuti e a un misterioso nuovo arrivato: Madame Rouge (Michelle Gomez).

Mentre i poster di Crazy Jane (Dianne Guerrero), Robotman (Brendan Fraser), Negative Man (Matt Bomer), Cyborg (Joivan Wade) ed Elasti-Girl (April Bowlby) non rivelano granché, tutti presentano Madame Rouge sullo sfondo.

"Quando le parlavo della parte, stavo cercando di spiegarle che ai nostri occhi la Madame Rouge di Doom Patrol è molto simile agli altri personaggi, in quanto non puoi definirli buoni o cattivi", ha spiegato lo showrunner Jeremy Carver. "Hanno fatto tutti cose di cui si vergognano, ma questo non li rende necessariamente delle persone cattive. Questa lotta del 'sono buono o cattivo?' è davvero al centro dell'arco del personaggio di Michelle in questa stagione".

Di seguito, la sinossi ufficiale della stagione: "La terza stagione si apre sul culmine dello scontro di Dorothy (Abi Monterey) con il Candlemaker che porta a una perdita devastante. La Doom Patrol è a un bivio difficile, e ogni membro lotta per affrontare chi sono e chi vogliono essere. E le cose diventano molto più complicate quando Madame Rouge (Michelle Gomez) arriva in una macchina del tempo con una missione molto specifica, se solo potesse ricordarselo".

