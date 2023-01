Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Durante un'intervista Russell T. Davies ha parlato della prossima stagione di Doctor Who e del suo grande e atteso ritorno al franchise. Non solo, lo showrunner ha spiegato che l'introduzione di una serie TV spin-off è un suo obiettivo da molto tempo. Guardando al panorama dell'intrattenimento, non mancano sicuramente storie nate da progetti di successo. In particolare, Davies fa riferimento alle offerte di Star Trek su Paramount+ con estrema invidia, e vorrebbe qualcosa di simile per Doctor Who.

Mentre finora non c'è stato un budget necessario per realizzarlo, le cose sono cambiate con la partnership di Disney:

"Ho pensato - senza alcuna critica nei confronti delle persone che gestivano lo spettacolo in quel momento, perché lo stavano facendo secondo le misure della BBC - che era giunto il momento per la fase successiva di Doctor Who. Pensavo che le piattaforme di streaming fossero pronte, gli spin-off sono pronti; ho sempre creduto negli spin-off quando ero lì", ha rivelato Davies. "Ho fatto Torchwood come spin-off, e anche The Sarah Jane Adventures. Quegli spin-off sono andati in declino quando me ne sono andato, e posso capire perché. E me ne sono andato dopo il 2008, quando i soldi sono diventati ancora meno. Ora penso che sia abbastanza giusto che i soldi vengano spesi per altre cose".

Il 14° e il 15° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo, di cui è stato rilasciato un nuovo teaser.

Fonte: Comic Book