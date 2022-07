Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Bernard Cribbins, un nome familiare in Gran Bretagna e conosciuto a livello internazionale per il suo ruolo in Doctor Who, è morto all'età di 93 anni. La triste notizia è stata confermata dall'agente di Cribbins, anche se la causa della morte deve ancora essere annunciata.

L'attore è salito a bordo del TARDIS per la prima volta nel 1966, nell'adattamento cinematografico dello spettacolo di fantascienza, Daleks' Invasion Earth 2150 AD, in cui ha recitato come companion del Signore del Tempo di Peter Cushing. Molti anni dopo ha fatto il suo debutto nella serie TV.

Cribbins è poi diventato un personaggio regular durante gli ultimi due anni - in cui a vestire i panni del Dottore era David Tennant - interpretando Wilfred Mott, l'adorabile nonno di Donna Noble (Catherine Tate).

L'attore ha inoltre girato alcune nuove scene come Wilfred per le celebrazioni del 60° anniversario di Doctor Who, per le quali si è riunito con Tennant e Tate all'inizio di quest'estate. Non è noto se abbia completato il suo ruolo nella produzione prima della sua morte.

Anche Russell T. Davies ha condiviso un ultimo saluto all'attore.

