Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver salutato l'iconico personaggio, Matt Smith è apparso nello speciale in occasione del 50° anniversario di Doctor Who, The Day of the Doctor, recitando al fianco di David Tennant che per l'evento ha ripreso il suo ruolo di Decimo Dottore.

Nel 2023, l'ex showrunner della serie BBC Russell T. Davies tornerà a dirigere lo spettacolo, ma non sappiamo ancora chi interpreterà il Dottore. Prima dell'arrivo della nuova stagione senza Whittaker e Chibnall, però, si attende con ansia l'episodio speciale per il 60° anniversario: Smith tornerà in quell'occasione?

A tal proposito, l'attore britannico ha affermato di non sapere nemmeno che ci fossero dei piani per il prossimo speciale, che è emozionato per il ritorno di Davies ma che non aveva ancora sentito parlare di un suo possibile ritorno nello show:

"Sono contento che Russell sia tornato. Penso che abbia supervisionato 10 incredibili anni di Doctor Who. È un brav'uomo, è uno scrittore brillante, penso che riesca a entrare nello spirito del momento storico in cui viviamo, sempre. È quello che deve fare lo spettacolo. È una mossa eccitante per lo show, quindi sono sicuro che uno dei suoi script sarebbe semplicemente fantastico. Per quanto riguarda un mio ritorno nella serie, non ho ancora sentito nessuno".

Smith ha interpretato l'Undicesimo Dottore quando lo showrunner di Doctor Who era Stephen Moffat. Vederlo interpretare la sceneggiatura di Davies sarebbe sicuramente eccitante per i fan di lunga data!

Fonte: Comic Book