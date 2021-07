Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo la recente ed apprezzata notizia che ha rivelato che uno dei tanti episodi perduti della serie TV classica verrà presto ricreato in chiave animata, è giunto il momento di tornare a parlare della nuova generazione di Doctor Who.

Si terrà infatti a breve l’attesa edizione del Comic-Con di San Diego che, come per lo scorso anno, non sarà in presenza ma si svolgerà in forma virtuale, con la possibilità di assistere ai numerosi appuntamenti collegandosi al canale ufficiale di YouTube.

Il 25 luglio si potrà quindi assistere al panel dedicato al più famoso alieno del panorama seriale britannico, che vedrà tra i suoi partecipanti lo showrunner, Chris Chibnall (Torchwood) in compagnia dell’attuale incarnazione del Dottore, Jodie Whittaker (Broadchurch) e dei suoi companion, la veterana Mandip Gill e la recluta John Bishop.

Stando però alla descrizione dell’evento, oltre alle gustose anticipazioni in merito alla bramata tredicesima stagione, i fan potrebbero essere deliziati tramite un’ulteriore sorpresa: sembra infatti che sia attesa la presenza di un ospite “davvero speciale”, la cui identità resta al momento sconosciuta.

Un annuncio che avrà sin da subito catturato l’attenzione del pubblico, alimentandone l’hype, già estremamente elevato; non resta quindi che attendere la data prefissata per poter conoscere tutte le nuove informazioni sull’amato viaggiatore del tempo e dello spazio.

Fonte: Comic Book