I telespettatori della BBC hanno votato Doctor Who come la seconda migliore serie televisiva della BBC degli ultimi 100 anni dell'emittente.

I partecipanti potevano votare da una rosa di 50 programmi televisivi BBC, selezionati da diversi generi ed epoche da membri della stampa e un archivista BFI. Di seguito, la Top 20 risultante dalle votazioni:

Only Fools and Horses Doctor Who Strictly Come Dancing Line of Duty Call The Midwife Gavin and Stacey Fawlty Towers Blackadder Morecambe and Wise Show The Vicar of Dibley Dad's Army Planet Earth I and II Killing Eve Dinnerladies Yes Minister/Yes Prime Minister Sherlock The Good Life Top of the Pops The Royle Family Blue Peter

Doctor Who celebrerà il centenario della BBC con un episodio speciale questo autunno, che sarà l'ultima interpretazione di Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo dottore.

Doctor Who ha debuttato sulla BBC nel 1963. Sydney Newman, C.E. Webber e Donald Wilson hanno sviluppato la serie come programma educativo per bambini e famiglie. Lo spettacolo si basava infatti sulle conoscenze scientifiche del Dottore e sul TARDIS, che viaggia nel tempo e nello spazio per insegnare ai bambini princìpi scientifici e fatti storici. Tuttavia, le avventure di fantascienza si sono rivelate più popolari di quelle storiche, sia tra il pubblico che tra gli scrittori. Nel corso del tempo, Doctor Who ha abbandonato la sua premessa educativa ed è diventato un'istituzione di fantascienza nel Regno Unito. Negli anni '70, la serie divenne un cult anche all'estero, compresi gli Stati Uniti, dove gli episodi andarono in onda su PBS.

La BBC ha successivamente interrotto la trasmissione di Doctor Who nel 1989, riprendendola nel 2005 e riformattandola per i telespettatori moderni sotto lo showrunner Russell T. Davies. Da allora, lo show ha raggiunto un nuovo livello di popolarità mainstream. Davies tornerà al programma per il 60° anniversario di Doctor Who nel 2023.

"Sono estremamente entusiasta di tornare nel mio programma preferito", ha affermato Davies quando la BBC ha annunciato il suo ritorno. "Ma stiamo viaggiando nel tempo troppo velocemente, c'è ancora un'intera serie di episodi del brillante Dottore di Jodie Whittaker da godermi, con il mio amico ed eroe Chris Chibnall al timone - per ora sono ancora uno spettatore".

Chibnall ha lavorato con Davies nelle prime stagioni di Doctor Who e nella serie spin-off Torchwood:

"È straordinariamente emozionante e appropriato che il 60° anniversario di Doctor Who vedrà uno dei diamanti della sceneggiatura britannica tornare a casa. Russell ha costruito il testimone che sta per essergli restituito. Doctor Who, la BBC, l'industria cinematografica in Galles e tutti noi siamo abbiamo tante ragioni per essere davvero molto entusiasti di ciò che ci aspetta".

