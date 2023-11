Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

Mentre il 60° anniversario di Doctor Who si avvicina, David Tennant offre un'anteprima esclusiva sui tre episodi speciali in arrivo.

Durante un'apparizione nel talk show della BBC The One Show, l'attore e lo showrunner Russell T Davies hanno condiviso alcuni dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi dalle prossime storie:

"I tre episodi si possono vedere separatamente, non sono strettamente legati l'uno all'altro. Uno sembra un film per famiglie, uno è spaventoso e uno è folle. Sono molto diversi tra loro. The Star Beast è il tipo di storia che gli spettatori possono aspettarsi dallo show, Wild Blue Yonder è come una qualsiasi storia di Doctor Who, mentre The Giggle è...Totalmente folle, una montagna russa".

Gli episodi speciali usciranno su Disney+ nelle seguenti date:

25 novembre - The Star Beast;

- The Star Beast; 2 dicembre - Wild Blue Yonder;

- Wild Blue Yonder; 9 dicembre - The Giggle.

Fonte: Screen Rant