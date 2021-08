Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il Dottore è pronto finalmente a tornare, in quella che si prepara ad essere la sua più grande avventura: entro la fine dell’anno infatti è previsto l’atteso ritorno di Doctor Who con il suo tredicesimo ciclo di episodi.

Nonostante i numerosi annunci inerenti al cast, che hanno visto l’ingresso del comico John Bishop e recentemente dell’attore Jacob Anderson (Verme Grigio de Il Trono di Spade), nei rispettivi panni di Dan Lewis e Vinder, i dettagli sulla trama erano stati finora estremamente esigui.

Ora, grazie alla pubblicazione della sinossi ufficiale, i fan sono in grado di farsi una prima, anche se ancora vaga, idea della storia che verrà loro narrata.

Stando infatti a quanto comunicato, dopo la sua ultima epica battaglia, avvenuta nello special Revolution of the Daleks, il Dottore (Jodie Whittaker), in compagnia della fida Yaz (Mandip Gill), ha continuato ad esplorare l'universo, ma, a seguito delle ultime, sconcertanti, rivelazioni si trova a mettere in discussione tutto il suo passato.

In questa adrenalinica stagione evento in sei parti, l’alieno viaggerà con il Tardis con la missione di trovare risposte alle domande che attanagliano la sua mente.

In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che dopo l’attuale stagione e 4 episodi speciali, di cui uno per celebrare il centenario della BBC, Jodie Whittaker (Broadchurch) e lo showrunner Chris Chibnall (Torchwood) lasceranno lo show.

Fonte: Comic Book