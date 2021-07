Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Jacob Anderson (conosciuto al pubblico per il ruolo in Game of Thrones) si unisce al cast della tredicesima stagione di Doctor Who.

L'attore - che nella serie TV HBO interpretava un fidato servitore e consigliere di Daenerys (Emilia Clarke) - vestirà il ruolo di Vinder, il quale darà manforte all'equipaggio del Dottore nella sua lotta contro il male attraverso il tempo e lo spazio.

Anderson ha rivelato di aver sempre voluto abitare il Whoniverse e che Vinder è un personaggio divertente, avventuroso e dinamico: "Il mio sogno di una vita è stato realizzato".

Sarà sicuramente interessante vedere Anderson passare da un ruolo fiero, dolce e riservato a un personaggio spassoso e molto meno impostato.

In attesa di scoprire la data di debutto della tredicesima stagione di Doctor Who, nel caso in cui ve lo foste perso, ecco il trailer del prossimo lotto di episodi.

Fonte: Digital Spy