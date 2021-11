Doctor Who 13: la Data dell\'Ultimo Episodio di Jodie Whittaker

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Come già annunciato la scorsa estate, Jodie Whittaker lascerà Doctor Who il prossimo anno insieme allo showrunner Chris Chibnall. L'abbandono del cast da parte della Whittaker segnerà una vera e propria sterzata per il noto show, in quanto quest'ultima è stata la prima donna a ricoprire il ruolo da titolare all'interno della serie TV: quello del Dottore.

Jodie Witthaker è un'attrice britannica teatrale e cinematografica. Ha preso parte a numerosi progetti televisivi tra cui Venus di Roger Michell e One Day di Lone Scherfig. Dal 2013 e per i successivi quattro anni è Sam nella serie televisiva Broadchurch e a partire dal 2017 interpreta il Tredicesimo Dottore in Doctor Who.

Un tweet postato dall'account ufficiale dello show, ha rivelato che l'ultimo che vedrà protagonista la Whittaker sarà trasmesso nell'autunno del 2022, periodo che coincide, fra le altre cose, con la celebrazione del centenario della BBC.

As part of the BBC Centenary celebrations, Jodie Whittaker’s final episode playing the Thirteenth Doctor is set to air next autumn. pic.twitter.com/vy4eXQgQQJ — Doctor Who: Flux (@bbcdoctorwho) November 18, 2021

Fonte: Comic Book