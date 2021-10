Doctor Who 13: il Trailer della nuova Stagione intitolata "Flux"

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il Dottore a bordo del suo fedele Tardis è pronto a trasportare i suoi fan in un nuovo e travolgente capitolo delle sue longeve ed infinite avventure, e, con un’oscura e temibile minaccia che si para sul suo cammino, la posta in gioco sembra più alta che mai.

In concomitanza con i festeggiamenti di Halloween, l’amata serie britannica Doctor Who sta finalmente per tornare con i nuovi episodi di quella che si presenta come una stagione decisiva sotto molto punti di vista.

Non solo infatti la precedente annata ha lasciato il pubblico con un grande e sconvolgente cliffhanger in merito all’identità della protagonista, che dovrà dunque sobbarcarsi il peso di tale rivelazione e cercare risposte sul suo passato, ma segnerà inoltre l’ultima apparizione di Jodie Whittaker (Broadchurch) nei panni del Dottore e l’abbandono del ruolo di showrunner di Chris Chibnall.

In attesa dunque di poter visionare le nuove puntate, dopo aver rilasciato un brevissimo teaser trailer, la BBC ha solleticato le fantasie dei fan con la recente pubblicazione del trailer ufficiale.

Fra la presenza dei Sontaran, Angeli Piangenti e Cybermen, il video mostra inoltre un primo sguardo alle new entry in azione: il companion Dan Lewis (John Bishop) e il dinamico Vinder (Jacob Anderson de Il Trono di Spade).

La tredicesima stagione di Doctor Who, dal sottotitolo “Flux”, debutterà il prossimo 31 ottobre.

