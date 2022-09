Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

I due sceneggiatori di Doc - Nelle tue Mani, Viola Rispoli e Francesco Arlanch, hanno confermato che la terza stagione della serie TV è in fase di scrittura.

Il secondo capitolo si è concluso nei primi mesi del 2022, e ora i fan sono in attesa di un nuovo capitolo dello show di Rai 1. A rivelare quando il nuovo lotto di episodi sarà disponibile è stato il protagonista Luca Argentero.

L'attore torinese, in una recente intervista, ha svelato di essersi immaginato lo sviluppo della narrazione per tre stagioni:

"Io l'ho sempre immaginata fino alla terza stagione, che dovrebbe girarsi dal prossimo anno. Ma è difficile dire ora se poi il debutto sarà nel 2023, perché si entra in un discorso di palinsesto che dipende solo in parte dal nostro lavoro. Sono decisioni sopratutto della Rai".

Argentero ha concluso dicendo:

"L'ideazione e la scrittura delle serie sono lunghissime, quindi non posso essere sicuro di nulla per ora. Però sono davvero soddisfatto del lavoro fatto fin qui, siamo visti da tutto il mondo insieme a spettacoli del livello di Grey's Anatomy e The Good Doctor, è un risultato clamoroso oltre che inaspettato".

Nei nuovi episodi l'affermato medico Andrea Fanti dovrà fare i conti con un nuovo capitolo della sua vita dove sarà nuovamente primario.

Le prime due stagioni di Doc - Nelle tue Mani sono disponibili su RaiPlay.