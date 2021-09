Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Fino adesso la piattaforma di Disney+ ha offerto al suo pubblico un'esperienza senza pubblicità in cui i consumatori godono di un trascinamento ininterrotto.

A questo proposito il CEO della Disney Bob Chapek sta valutando i pro e i contro dell'implementazione di un modello pubblicitario. Chapek ha spiegato il suo punto di vista durante una teleconferenza con gli investitori che suggeriscono annunci pubblicitari per il futuro della piattaforma. Ecco le parole che il dirigente Disney ha usato per approfondire l'argomento:

"Disney+ ha molti giovani spettatori e l'idea di poter considerare l'aggiunta della pubblicità su una piattaforma simile deve prendere in considerazione un approccio individuale e si deve cercare di capire se c'è l'opportunità di agire in un certo modo. Inoltre bisognerebbe domandarsi cosa cambierebbe nel tempo. Perché è qualcosa di malleabile, in questo momento".

Ovviamente, la sfida principale per la piattaforma di streaming sarebbe quella di garantire contenuti pubblicitari coinvolgenti e adatti all'età per consentire sia alla compagnia che agli inserzionisti di trarne vantaggio.

Inoltre, per quanto riguarda la fusione con Hulu e ESPN+, che avverrà quando il nuovo servizio di streaming verrà lanciato da Disney entro la fine dell'anno, che competerà con Netflix, Chapek ha dichiarato:

"Ritengo che la strategia di Hulu sia una combinazione di ottimi contenuti che attirano parecchia attenzione, interesse e spettatori. Siamo davvero compiaciuti dei risultati e ci troviamo bene con l'impostazione attuale di Disney+. Ma non vuol dire che in futuro le cose non possano cambiare e che la compagnia non possa guardare ad un incremento di livello".

Fonte: Movieweb