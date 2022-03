Disney+ ha ordinato una nuova Serie TV Spin-off sui Muppets

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Disney+ ha ordinato la produzione di una nuova serie TV, intitolata The Muppets Mayhem, dedicata ai famosi personaggi in forma di pupazzi che avrà, tra le star, anche la youtuber e conduttrice televisiva canadese Lilly Singh.

Ideati da Jim Henson nel 1955 e protagonisti di due celebri trasmissioni televisive prodotte negli USA, il gruppo di personaggi pupazzi esordì nel programma televisivo Sam and Friends.

Protagonista della nuova serie TV sarà il gruppo di musica rock The Electric Mayhem Band mentre affronta un epico viaggio musicale per registrare finalmente il proprio album d’esordio. Singh sarà Nora, una determinata executive che si ritrova alle prese con il compito di gestire e sostenere il gruppo, nonostante il caos che lo contraddistingue. Con l’aiuto di Nora, la band affronterà la scena musicale contemporanea, riuscendo a scalare le classifiche.

La band è composta da: Dr. Denti, Floyd Pepper, Janice, Zoot, Lips e dal famoso batterista Animal. Saranno doppiati rispettivamente da Bill Barretta, Matt Vogel, Dave Goelz, Steve Whitmire ed Eric Jacobson.

Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto:

"I Muppet sono conosciuti per la loro qualità, la creatività e la narrazione divertente e senza eguali che si rivolge a tutto il nucleo familiare. Siamo elettrizzati nell'avere Bill, Adam e Jeff al timone per portare tutti questi personaggi iconici e grandiose new entry sullo schermo in modi freschi e dinamici".

The Muppets Mayhem è scritta ed ideata Adam F. Goldberg, autore di The Goldbergs, insieme a un nome molto conosciuto nell'universo Muppet, Bill Barretta, e Jeff Yorkes.

Fonte: TVLine