Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Secondo il Tirreno, quotidiano online toscano, il premio Oscar messicano Alfonso Cuarón avrebbe optato per il territorio italiano della Versilia per le riprese del suo nuovo lavoro: Disclaimer.

Il regista sembra recarsi spesso lì dato che vi risiedono la sua ex moglie e i suoi due figli; ma quando Cuarón si è recato in esplorazione e in gran segreto presso Bagno Piero, e dopo le fotografie della troupe sulla spiaggia toscana, appare quasi evidente che la località di Forte dei Marmi sia stata scelta come location di Disclaimer.

Disclaimer è la nuova serie di Apple TV + basata sul romanzo del 2015 della scrittrice Renée Knight, La Vita Perfetta. Nella realizzazione del prodotto, Cuarón ha coinvolto i direttori della fotografia Emmanuel Lubezki, collaboratore di lunga data del regista, e Bruno Delbonnel, spesso al fianco dei fratelli Coen.

Questo sarà il primo progetto interamente prodotto, scritto e diretto da Alfonso Cuarón.

Protagonisti di Disclaimer saranno i più che conosciuti Cate Blanchett e Kevin Kline il quale per la prima volta è protagonista di una serie televisiva e non di un lungometraggio.

La storia segue la vita di Catherine (Blanchett), una film-maker con una bella famiglia e una nuova casa, i cui traguardi professionali sono stati raggiunti grazie alle rivelazioni delle trasgressioni più nascoste di tante nobili istituzioni. Un bel giorno, un romanzo scritto da un vedovo (Kline), Un Perfetto Sconosciuto, spunterà sul suo comodino e, nel leggerlo, Catherine si renderà conto di far parte di quella storia e che l'episodio che la lega al libro è il suo più oscuro segreto, taciuto da sempre a tutti, persino a suo marito.

