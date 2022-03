Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Il candidato all'Oscar 2022 Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) reciterà al fianco di Cate Blanchett e Kevin Kline nella prossima serie di Apple TV+ Disclaimer, creata da Alfonso Cuarón - che ha anche Sacha Baron Cohen in trattative per un ruolo.

Il premio Oscar Cuarón scrive, dirige e produce la sua prima serie in assoluto, basata sull'omonimo romanzo di Renée Knight. In essa, Blanchett interpreterà Catherine Ravenscroft, una giornalista televisiva di successo il cui lavoro è stato costruito sulla rivelazione delle trasgressioni nascoste di istituzioni a lungo rispettate. Quando un romanzo intrigante scritto da un vedovo (Kline) appare sul suo comodino, è inorridita nel rendersi conto di essere un personaggio chiave in una storia che aveva sperato fosse stata sepolta, una storia che rivela il suo segreto più oscuro.

I dettagli sul personaggio interpretato da Smit-McPhee non sono stati resi noti.

