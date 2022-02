Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Sta per tornare la serie TV Diavoli - ambientata nell'Olimpo della finanza - e Sky ha svelato un primo teaser trailer della seconda stagione.

Nel thriller finanziario torneranno le due star Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, protagonisti del successo tutto italiano ispirato dal lavoro di Guido Maria Brera nell'omonimo bestseller.

Con i nuovi otto episodi, il racconto continua con il secondo capitolo fra schegge di realtà e personaggi di finzione, della silenziosa guerra che ha attraversato l’Occidente nell’ultimo decennio. Una guerra sotterranea, combattuta con la più potente delle armi: la finanza.

La Brexit è alle porte e Trump lotta ferocemente per essere eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero (Borghi) è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan (Dempsey) contro l’euro e, nonostante il caro prezzo personale pagato, Massimo ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Ma i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta. Ma a chi deve credere?

Oltre ai due protagonisti, tornano nel cast anche Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry e Lars Mikkelsen (House of Cards). Invece le new entry sono: Li Jun Li (Minority Report), Joel de la Fuente (The Man in the High Castle) e Clara Rosager.

Alla regia dei nuovi episodi tornano Nick Hurran (Sherlock) e Jan Maria Michelini (I Medici).

La seconda stagione di Diavoli sarà disponibile da aprile su Sky e sulla piattaforma NOW.