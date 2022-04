Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

"Noi non siamo squali e la finanza non è acqua. Noi non temiamo il cambiamento, lo sfruttiamo".

Anche i Diavoli possono cambiare. O è solo una questione di prospettiva? Tra le produzioni originali Sky più attese, c'è il ritorno della seconda stagione del financial drama Diavoli.

Trama e cast

La serie TV è ambientata in una Londra frenetica e asettica, tutta grattacieli della City e case dal lusso minimalista, in un'estetica volutamente raggelante, nel 2011. Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) è il responsabile del trading presso il gigante bancario New York-London Investment Bank (NYL). Mentre la crisi finanziaria infuria sull’Europa, Massimo sta facendo centinaia di milioni grazie alle speculazioni. Il suo mentore è Dominic Morgan (Patrick Dempsey), l’amministratore delegato americano di NYL ed è come un padre per Massimo. Lo sostiene pienamente, il trader di talento sembra essere la prima scelta nella corsa al vice-CEO. Ma quando Massimo viene suo malgrado coinvolto in uno scandalo che vede la sua ex-moglie implicata come escort, Dominic gli nega la promozione, scegliendo invece il banchiere della vecchia scuola Edward Stuart (Ben Miles).

Convinto di essere stato incastrato, Massimo si rende conto che è in gioco qualcosa di più grande. Con l’aiuto della sua squadra e di un gruppo di hacker, il protagonista scoprirà la trama nascosta dietro eventi apparentemente non collegati come lo scandalo Strauss-Kahn, la guerra in Libia e la crisi dei PIIGS. Trovatosi di fronte ai Diavoli che tirano le corde del mondo, Massimo dovrà scegliere se combatterli o unirsi a loro.

Nella seconda stagione correrà l'anno 2016. La Brexit è alle porte e Trump lotta ferocemente per essere eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan contro l’euro e, nonostante il caro prezzo personale pagato, Massimo ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA, per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo dovrà scegliere da che parte stare.

Nel cast della nuova stagione sono presenti anche: Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry e Lars Mikkelsen. Mentre ci sono delle new entry: Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosager.

Produzione e approfondimenti

Tratta dal romanzo I Diavoli di Guido Maria Brera, la serie TV è una produzione italiana con respiro internazionale, andata in onda per la prima volta il 17 aprile del 2020 su Sky Atlantic.

Ogni episodio riprende alcuni dei fatti più noti della storia economica mondiale dell'ultimo decennio, dalla crisi argentina del 2001 allo scoppio dei subprime 2008, dalle recessioni irlandese e greca agli scandali sessuali di Dominique Strauss-Kahn dell'Fmi passando per Subterranea, un'organizzazione di hacker e whistleblower simile alle molte che abbiamo visto di recente. Ogni fatto è utilizzato per dare solidità alle azioni dei protagonisti, ma è anche una carrellata inquietante che ci ricorda come la finanzia sia un meccanismo invisibile che spesso schianta gli interessi delle persone comuni in nome di ambizioni e guadagni sterminati.

In molti episodi lo show sottolinea come il diavolo sia un'entità che fa di tutto per nascondersi in piena vista, e si sa anche che si nasconde nei dettagli.

Dominic Morgan è uno dei grandi protagonisti. L’attore Dempsey ha spiegato come si comporterà nei nuovi episodi:

"Dominic ha divorziato, è andato avanti, ha creato una nuova banca e ha una nuova missione. Ha sacrificato la famiglia sull’altare degli affari, ma stavolta sarà un personaggio più umano. Ha cambiato prospettiva, la sua non è più una visione di finanza personale, ma un modo diverso di vedere il mondo, una filosofia più complessa e generale. Inoltre a un punto di vista molto chiaro e un’idea precisa su tecnologia e 5G e su chi li controlla. Chi li controlla potrà controllare il mondo intero e di conseguenza la finanza".

Trailer e data di uscita

La seconda stagione di Diavoli sarà composto da otto episodi e sarà rilasciata su Sky e sulla piattaforma NOW dal 22 aprile.