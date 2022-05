Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

A un passo dal debutto, Netflix rilascia il trailer ufficiale di Di4ri, la prima serie TV per ragazzi prodotta da Stand By Me che arriverà in Italia il 18 maggio, e sarà disponibile in tutto il resto del mondo a partire dal 26 luglio.

Il nuovo spettacolo sarà composto da 15 episodi e sarà incentrato su dei giovanissimi protagonisti, che frequentano la 2^D di una scuola media. Gli episodi saranno narrati ogni volta da un personaggio diverso, che parlerà senza filtri allo spettatore esprimendo sentimenti, pensieri, paure e creando una sorta di diario segreto insieme a lui.

In questo modo, i racconti di Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna (Francesca La Cava) permetteranno di scoprire le più piccole sfaccettature della preadolescenza, uno dei periodi più delicati della vita.

Le scene del trailer proseguono sulle note di Isole, il nuovo singolo di Tancredi - che sarà guest star di due episodi.