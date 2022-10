Devil in the White City: Keanu Reeves lascia la Serie TV Hulu

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Keanu Reeves ha abbandonato uno dei suoi progetti più importanti, che l'avrebbe portato al debutto sul piccolo schermo: l'attore canadese ha rinunciato al ruolo di protagonista in Devil in the White City.

Reeves avrebbe dovuto interpretare l’esigente e visionario architetto Daniel H. Burnam nella miniserie di Hulu prodotta da Leonardo DiCaprio e tratta dall'omonimo romanzo Il Diavolo e la Città Bianca di Erik Larson.

La defezione di Reeves costringerà ora la produzione a rimettersi al lavoro per trovare un nuovo interprete centrale. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli riguardo la decisione della star, mentre i responsabili di Hulu hanno deciso di non rilasciare commenti.

L’atteso adattamento finora ha avuto una gestazione piuttosto travagliata. I diritti del libro furono acquisiti da Leonardo DiCaprio nel 2010, per la regia fu coinvolto in un primo momento Martin Scorsese, mentre la sceneggiatura fu inizialmente affidata a Billy Ray. Il programma poi è passato a Hulu che questa estate ha deciso di trasformarlo in una miniserie, abbandonando così i piani iniziali riguardanti un film.

Gli episodi racconteranno le vicende di Burnham intenzionato a lasciare il segno nella storia con la Fiera Mondiale di Chicago del 1893, e del Dr. H. H. Holmes, il primo serial killer americano moderno, l’ideatore del famoso Castello degli Orrori, costruito all’ombra della Fiera.

Sam Shaw sarà il nuovo showrunner, coinvolto inoltre come produttore esecutivo insieme a Lila Byock. Tra i produttori esecutivi figurano anche Scorsese, Rick Yorn e Jennifer Davisson.

Fonte: Comic Book