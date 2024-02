Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 febbraio 2024

Netflix ha svelato il cast di Department Q, la serie TV poliziesca adattamento degli omonimi romanzi dell'autore danese Jussi Adler-Olsen.

Mattew Goode (Watchmen) sarà il protagonista di questa storia che si focalizza sul detective Carl Morck che dovrà affrontare un nuovo caso, mentre viene assalito dai sensi di colpa per un incidente trascorso. Morck verrà inoltre incaricato di istituire l'unità per i casi irrisolti, il Dipartimento Q. Al suo fianco saranno presenti Chloe Pirrie (La Regina degli Scacchi), Alexej Manvelov (Jack Ryan), Kelly Macdonald (Line of Duty) e Leah Byrne (Call The Midwife).

Il progetto è ideato dallo showrunner Scott Frank (La Regina degli Scacchi), ed è stato scritto in collaborazione con Chandni Lakhani, Stephen Greenhorn e Colette Kane. Le riprese si svolgeranno a Edimburgo, dove saranno ambientati gli otto episodi.

I libri di Adler-Olsen hanno dato vita a pellicole di successo, come Paziente 64 – Il Giallo dell’Isola Dimenticata, quarta opera tratta dai romanzi, che è diventato il film danese con il maggior incasso al botteghino locale.

Fonte: Collider