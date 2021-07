Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Michael Chernus sarà il protagonista al fianco di Rachel Weisz nella serie Dead Ringers di Amazon Prime Video, una rivisitazione con uno scambio di genere del film cult degli anni '80 di David Cronenberg. Il progetto è stato ordinato lo scorso anno ed è stato proposto da Weisz.

Lo show è una versione moderna del thriller del 1988 di Cronenberg con Jeremy Irons, con Weisz che interpreta il doppio ruolo principale di Elliot e Beverly Mantle, gemelli che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio impenitente di fare tutto il necessario, incluso spingersi oltre i limiti dell'etica medica nel tentativo di sfidare le pratiche antiquate e portare l'assistenza sanitaria delle donne in prima linea.

Chernus interpreterà il ruolo di Tom, un brillante scienziato, che lavora con Elliot su un nuovo progetto innovativo ma pericoloso. In televisione, Chernus ha recitato al fianco di Edie Falco nella serie drammatico-poliziesca della CBS Tommy. È anche noto per i suoi ruoli come Cal Chapman in Orange is the New Black e Edward Tavner in Patriot.

I è coprodotto da Amazon Studios, Annapurna Television e Morgan Creek Entertainment. Rachel Weisz, Stacy O'Neil e Alice Birch sono i produttori esecutivi, insieme a Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna Television e James G. Robinson, David Robinson e Barbara Wall per Morgan Creek Entertainment.

Fonte: Deadline