Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Joshua Jackson non è interessato a fare una reunion di Dawson's Creek.

L'amato show è stato presentato per la prima volta nel 1998 ed è andato in onda per sei stagioni, fino al 2003. Ha seguito le vite di un gruppo di adolescenti mentre scoprivano l'amicizia e il romanticismo mentre crescevano nella città immaginaria di Capeside, nel Massachusetts. Jackson ha recitato al fianco di giovani star emergenti come James Van Der Beek, Katie Holmes e Michelle Williams. Ha interpretato l'adolescente intelligente ma conflittuale Pacey Witter, che si innamora di Joey (Holmes), la stessa ragazza per cui il suo migliore amico Dawson (Van Der Beek) aveva una cotta. Il triangolo amoroso è stata una trama ricorrente in tutte e sei le stagioni fino al finale della serie, che ha mostrato Joey e Pacey che rinnovavano la loro relazione.

Dawson's Creek è diventato un successo immediato tra il giovane pubblico di tutto il mondo. Gli spettatori hanno elogiato la serie TV per la sua trama, che si occupava di problemi sociali con cui gli adolescenti comunemente lottano. Dopo l'arrivo su Netflix, i fan che sono cresciuti guardando Dawson's Creek hanno chiesto a gran voce una reunion del cast, simile allo speciale di Friends andato in onda lo scorso maggio (e che abbiamo recensito in questo articolo).

A tal proposito, Jackson si è affrettato a rifiutare l'idea di fare una reunion: in una recente intervista, infatti, l'attore 43enne ha espresso la sua esitazione a riunirsi con i suoi co-protagonisti, data la loro età.

Secondo Jackson, la differenza sostanziale è che i fan hanno conosciuto gli attori di Friends già nella loro fase adulta, quando la sitcom è andata in onda. Ha spiegato quindi che i fan di Dawson's Creek potrebbero essere delusi nel vedere che i loro amati personaggi non sono gli stessi adorabili adolescenti che seguivano prima:

"Penso che poiché il cast di Friends era già adulto quando lavoravano allo spettacolo, è meno deludente vederli ora. Se metti il cast di Dawson's Creek, ora più che quarantenne, su un divano, con le nostre schiene scricchiolanti, potrebbe deludere le persone. Nessuno ha bisogno di sentire Pacey dire 'oppalà' quando si alza da una sedia".

Sulla scia degli spettacoli popolari negli anni '90 e dei primi anni 2000 che godono (o godranno) di un revival, è naturale che i fan si aspettino lo stesso per il classico dramma adolescenziale. Proprio come lo speciale di Friends, una reunion di Dawson's Creek potrebbe rivelare ciò che Dawson, Joey, Pacey e il resto dei personaggi stanno facendo ora come adulti di mezza età. Gli attori e gli showrunner potrebbero anche rivelare interessanti curiosità del dietro le quinte.

Naturalmente, il tanto atteso progetto dipenderà dalla partecipazione delle sue star protagoniste. Data la mancanza di entusiasmo di Jackson, potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima di rivedere i nostri attori preferiti di Dawson's Creek!

Fonte: Screen Rant