Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Viviamo in un'era di revival, remake e sequel, e parlare di progetti legati a spettacoli già conclusi non è più una novità. Sicuramente ogni film o serie TV della nostra infanzia ha avuto quantomeno delle discussioni preliminari su un possibile ritorno; tra questi c'è anche Dawson's Creek. Il prodotto che ha portato al successo Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams e Joshua Jackson è ancora oggi adorata dai fan, quindi ovviamente si è parlato di un revival.

Durante un'intervista a Katie Holmes è stato chiesto della possibilità di nuovi episodi di Dawson's Creek in futuro, e l'attrice ha confermato che ne hanno parlato, ma l'idea potrebbe non funzionare oggi:

"Ci sono state molte discussioni nel corso degli anni. Tutti abbiamo adorato quell'esperienza. Lo spettacolo era una sorta di capsula del tempo, e metterlo nel mondo di oggi potrebbe non essere la stessa cosa. Era prima che tutti avessero un telefono, i social e tutto il resto, quindi c'era un'innocenza diversa tra i personaggi, era una delle cose che penso che alla gente piacesse dello spettacolo. Per inserirla nell'ambientazione del mondo di oggi, non saprei".

Come ha detto Holmes, non si tratta solo di capire come raccontare quella storia in un'era moderna, ma ha anche a che fare con il modo in cui il cast e il team creativo si preoccupano di ciò che hanno realizzato. Vogliono che qualsiasi cosa con il nome di Dawson's Creek resista all'originale, e un'idea con quel tipo di potenziale non è ancora nata.

Fonte: Comic Book