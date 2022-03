Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Apple TV+ ha consegnato a Dark Matter un ordine di nove episodi: il progetto sarà un adattamento dell'acclamato romanzo di fantascienza di Blake Crouch, e vedrà Joel Edgerton come protagonista, produttore esecutivo, sceneggiatore e showrunner. Anche Matt Tolmach (franchise di Jumanji) sarà produttore esecutivo.

Il prodotto è in sviluppo presso Apple dal 2020.

Acclamato come uno dei migliori romanzi di fantascienza del decennio, Dark Matter è una storia sulla "strada non imboccata". La serie seguirà Jason Dessen, (Edgerton) fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in un incubo quando cerca di tornare alla sua realtà mentre si trova in mezzo al multiverso di vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà sconvolgenti, intraprende un viaggio straziante per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che si possa immaginare: sé stesso.

Joel Edgerton è meglio conosciuto per i suoi ruoli in Star Wars, Il Grande Gatsby e La Ferrovia Sotterranea, mentre lo vedremo presto in Obi-Wan Kenobi.

Fonte: Deadline