Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 06 giugno 2021

Nota ai più per aver interpretato Veronica nella nota serie TV americana Shameless, Shanola Hampton prova a tornare in pista firmando un accordo con NBCUniversal per l'episodio pilota di Dangerous Moms.

La nuova potenziale serie TV NBC, scritta da Janine Sherman Barrois e basata sullo show spagnolo Señoras del (h)Ampa, è una dark dramedy incentrata su quattro madri che uccidono accidentalmente l'ape regina dell'associazione genitori e insegnanti, della scuola dei loro figli.

Le protagoniste, unite indissolubilmente da questo tragico evento, dovranno destreggiarsi tra le loro vite che sembrano andare sempre più a rotoli.

Shanola Hampton interpreterà una delle quattro madri, Monique Wallace per la precisione.

Beth Klein, vice presidente esecutiva del Talent and Casting di Universal Television, ha così commentato la nuova collaborazione intrapresa:

"Ho lavorato con Shanola da quanto l'ho scelta per Shameless, in Showtime, e sono entusiasta di continuare il mio rapporto con lei. Shanola è un'artista di immenso talento e siamo lieti di darle il benvenuto alla Universal Television".

Grace Wu di NBCUniversal Television e Streaming ha invece definito l'apprezzata attrice "una forza della natura, una star di grande successo".

Non resta che attendere per conoscere il futuro di Dangerous Moms, noi siamo veramente curiosi al riguardo. Riuscirà il pilot a superare i "test di ingresso"?

Fonte: Deadline