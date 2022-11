Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Peacock ha annunciato la lavorazione di Crystal Lake, la serie TV prequel del franchise cinematografico horror Venerdì 13.

La casa di produzione newyorkese A24 - una delle più interessanti di questi ultimi anni - e il creatore di Hannibal Bryan Fuller sono stati coinvolti nel nuovo travagliato progetto. Infatti la proprietà del franchise è stata al centro di un'accesa disputa legale che ha coinvolto il regista e produttore della prima pellicola Venerdì 13, Sean S. Cunningham e lo sceneggiatore Victor Miller.

A maggio il tribunale ha dato ragione a Miller, stabilendo che è lui a possedere i diritti per la sceneggiatura dei film e dei suoi personaggi. Non possiede però quelli relativi al titolo, al concept di Jason adulto né alla maschera da hockey (introdotta solamente nella terza pellicola della saga). Queste proprietà sono in mano al produttore Rob Barsamian, anch'egli coinvolto nel nuovo progetto insieme a Miller.

Dunque Crystal Lake ha potenzialmente la possibilità di inserire tutti gli elementi principali del franchise.

Naturalmente si conosce ancora poco della trama ma tutti i fan si stanno già domandando se Jason Voorhees sarà presente. Visto che è un prequel la storia potrebbe essere incentrata sulla madre di Jason, che era anche il killer del film cult della saga.

Crystal Lake rappresenta la seconda incursione sul piccolo schermo per il franchise dopo Friday the 13th: The Series, che è stato distribuito a partire dal 1987 per un totale di tre stagioni. Nel 2014 era in sviluppo un progetto, mai decollato, destinato alla rete The CW.

Fonte: Comic Book