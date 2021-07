Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

In Italia sta per arrivare la serie TV thriller Cruel Summer, prodotta da Jessica Biel (The Sinner) e Michelle Purple, che debutterà sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Ambientata in una piccola città del Texas durante tre diverse linee temporali degli anni '90, narra le vicende della bella e popolare adolescente Kate (Oliva Holt) che, mentre scompare nel nulla, un'altra ragazza di nome Jeanette (Chiara Aurelia) si trasforma da dolce e impacciata outsider, nella ragazza più famosa della città e successivamente nella persona più detestata d'America. Ciascun episodio è raccontato dal punto di vista di entrambe le protagoniste nell'arco delle personali storie.

Il cast comprende anche Michael Landes (Lois & Clark), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Harley Quinn Smith (Supergirl), Allius Barnes (Unbelievable), Blake Lee (Parks and Recreation), Brooklyn Sudano (Taken) e Sarah Drew (Grey’s Anatomy).

Scritta da Bert V. Royal (Easy A) e Tia Napolitano, la serie TV è intanto stata rinnovata per una seconda stagione da Freeform. Il presidente di Freeform Tara Duncan in una nota ha dichiarato:

"Questo è il più grande debutto della serie TV nella storia di Freeform e la risposta del pubblico è stata straordinariamente positiva. Jessica Biel, Michelle Purple, Bert Royal e Tia Napolitano hanno fatto un lavoro fenomenale raccontando una storia avvincente che ha attinto allo spirito del tempo culturale. Non vedo l’ora di vedere dove ci porteranno con la prossima stagione".

Tina Napolitano ha aggiunto:

"Collaborare con la Iron Ocean, la nostra troupe, il cast carismatico e i nostri partner di Freeform ed eOne è stata la migliore prima esperienza di showrunning che potessi chiedere. Sono oltremodo grato ed eccitato dalla straordinaria risposta dei fan al nostro spettacolo! Continuare a raccontare la magia per Cruel Summer 2 è un sogno che diventa realtà".

Cruel Summer, negli Stati Uniti in onda su Freeform, debutterà in Italia sul servizio di video in streaming di Amazon il prossimo 6 agosto.

