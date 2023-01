Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Paramount+ ha annunciato che Criminal Minds: Evolution tornerà per un'altra stagione, la cui produzione inizierà quest'anno.

"Siamo entusiasti di offrire trame ancora più contorte ai nostri fedeli fan di Criminal Minds: Evolution con l'ordine di un'altra stagione", ha dichiarato Tanya Giles, responsabile della programmazione di Paramount Streaming. "La serie è sempre stata una delle migliori prestazioni per Paramount+ e i fan hanno rapidamente abbracciato questa nuova stagione con i suoi elementi più serializzati. Ci sono ancora molti colpi di scena oscuri che devono ancora arrivare in questa stagione e non vediamo l'ora che i fan scoprano cosa c'è in serbo".

La serie TV è interpretata da Zach Gilford, volto di Elias Voit (un analista per una società di sicurezza informatica che ha un lato oscuro e un'ossessione per la morte) e da alcuni volti già noti di Criminal Minds, come Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster.

Fonte: Comic Book