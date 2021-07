Creepshow 3: Greg Nicotero rivela i Piani per la Stagione Inedita

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Prima ancora che la seconda stagione di Creepshow andasse in onda su Shudder, era già stata rinnovata per una terza, e in una recente intervista Greg Nicotero ha parlato del capitolo in arrivo:

"Per la terza stagione la cosa più divertente di Creepshow è che ogni episodio sarà molto diverso. Ne ho scritto la maggior parte e ne ho diretti alcuni. Ho potuto lavorare con le stesse persone che hanno fatto la seconda stagione, Rusty Cundieff come regista e John Harrison e Joe Lynch hanno diretto gli episodi".

Ha poi continuato:

"C'è un episodio chiamato Queen Bee. È stato scritto da Erik Sandoval e Michael Rousselet. Ed è una specie di storia tipo Beyoncé. 'E se tutte le persone che ammiranp questa cantante, sono in realtà controllati da lei perché è un'aliena?' È uno scenario divertente. Nell'episodio Skeletons invece recita James Remar, ed è una fortuna per gli amanti del cinema".

Nicotero ha poi rivelato che l'annuncio della terza stagione è arrivato mentre lavoravano alla seconda:

"Quello che è successo è che mentre la seconda stagione procedeva, la rete stava guardando i tagli. Hanno detto qualcosa del tipo, 'Questa merda è buona. Ragazzi, avete abbastanza copioni per andare avanti e fare altri sei episodi?' Come un idiota ho detto, 'Sì, certo. Dovremmo solo andare avanti'. È stato molto difficile creare altre 12 storie. Alla fine siamo stati in grado di farlo, e l'abbiamo fatto bene. Avevo davvero una squadra fantastica intorno a me, e hanno condiviso il mio entusiasmo e la mia responsabilità nei confronti del marchio e di George [A. Romero]. Quello che penso è che Creepshow sia al di sopra e al di là di qualsiasi altra antologia e mi sento come se fosse a un livello impostato piuttosto in alto per me. E sono piuttosto orgoglioso di dire che abbiamo raggiunto quell'asticella, se non addirittura superata".

Fonte: Comic Book