Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo alcuni anni difficili a causa della pandemia che ha causato complicazioni con la produzione, Creepshow sta ufficialmente proseguendo con una stagione 4 per la quale il creatore Greg Nicotero svilupperà ancora più storie di terrore che mirano a catturare lo spirito del film originale del 1982. Dato che è ancora l'inizio dell'anno, non saremmo sorpresi se il nuovo lotto di episodi arrivasse in tempo per questo Halloween, anche se una data di uscita ufficiale per la prossima stagione deve ancora essere confermata.

Creepshow è la serie antologica di successo dello showrunner Greg Nicotero (The Walking Dead), basata sull'iconico classico degli anni '80 di George A. Romero, con storie contorte e soprannaturali che sono all'altezza del famoso slogan del franchise "La cosa più divertente di cui abbiate mai avuto paura".

Poiché la pandemia ha causato complicazioni sia per la seconda che per la terza stagione, Nicotero e il suo team sono stati ancora in grado di trovare il modo di offrire ai fan sia uno speciale animato che uno speciale festivo, assicurandosi che gli spettatori potessero ancora ottenere la loro dose di umorismo e orrore mentre aspettavano un'intera stagione da scoprire.

Fonte: Comic Book