Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Dopo averne condiviso il trailer ufficiale, Netflix ha regalato ai fan di Cowboy Bebop un'ulteriore anteprima, pubblicandone il poster e alcune immagini tratte dall'attesa serie TV live-action.

La scorsa settimana, inoltre, gli spettatori hanno potuto assistere a un'anteprima, chiamata The Lost Session. Nel video, che ha un'atmosfera più che azzeccata per i nostri protagonisti, vediamo per la prima volta Spike (John Cho) e tutti i personaggi che incontreremo nel corso dello spettacolo Netflix.

Cowboy Bebop debutterà su Netflix il 19 novembre.