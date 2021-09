Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Cowboy Bebop è uno dei franchise più amati degli anime, ed è una sorta di terreno consacrato per i fan. Shinichiro Watanabe ha inventato la tempesta perfetta quando ha scritto l'anime decenni fa. Uno dei personaggi più amati dai fan è certamente l'eccentrica e geniale hacker preadolescente Radical Edward (Ed).

Netflix ha preso in consegna la possibilità di portare il franchise sul piccolo schermo grazie ad una serie TV live-action di Cowboy Bebop. Ma il personaggio di Ed non è stato preso in considerazione dal team di scrittura. Lo showrunner della serie TV André Namec ha raccontato che questa domanda gli è stata posta molte volte, e anche stavolta è stato abbastanza evasivo, ma ha invitato tutti i fan ad avere fiducia:

"Ed, tutti vogliono sapere di Ed. Le persone saranno davvero entusiaste quando vedranno la stagione".

Nel cast del progetto live-action realizzato ci sono vedremo John Cho nel ruolo del protagonista, Daniella Pineda, Mustafa Shakir, Geoff Stults e Alex Hassell. Il regista della serie animata Watanabe è impegnato come consulente. Yoko Kanno compone le musiche.

Gli episodi racconteranno la storia di uno strano gruppo di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato e che cercano i criminali più pericolosi in ogni angolo del sistema solare. I protagonisti sono pronti a salvare il mondo, ma al giusto prezzo.

Il 25 settembre ci sarà un nuovo evento globale organizzato da Netflix dove potrebbe essere lanciato il trailer ufficiale della serie live-action Cowboy Bebop che andrà in onda il 19 novembre con dieci episodi.

Fonte: Comic Book