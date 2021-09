Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 22 minuti fa

Si avvicina sempre più la data di debutto per la serie live-action Cowboy Bebop.

Lo showrunner André Nemec lo sapeva quando ha accettato il lavoro di supervisionare la rivisitazione della serie animata del regista Shinichirō Watanabe. Lo sapeva quando è salito sul set per la prima volta nel 2019, e lo sa ora, lavorando con una squadra in Nuova Zelanda e fornendo gli ultimi ritocchi.

Dal momento che la serie non si propone di essere un adattamento fedele all'originale, Nemec ha raccontato come lo show esplorerà davvero a fondo non solo il passato, ma anche l'identità dei suoi personaggi, a partire da Spike Siegel interpretato da John Cho, e, proprio Julia, una vecchia conoscenza di Spike, che sarà interpretata dall'attrice Elena Santine, avrà molto più spazio nella storia.

"Nell'anime è quasi più un'idea che un vero e proprio personaggio. Perciò abbiamo scavato più a fondo nelle informazioni che avevamo su di lei e abbiamo iniziato a costruire un’identità per la serie live-action.

Julia, bellissima e dalla voce di seta, sogno profondo di Spike Spiegel, affiliata all’associazione criminale Red Dragon, è una femme fatale che cerca solo di sopravvivere nel mondo violento di Cowboy Bebop.

Inoltre lo showrunner ha sottolineato l'importanza di raccontare un personaggio come Spike:

"Credo che raccontare la sua storia fosse così entusiasmante per me perché c'erano delle cose a cui si faceva solo riferimento, allusioni più che altro e... Penso che Spike Segel sia un personaggio davvero profondo, anche se ha una presentazione piuttosto laconica. E poter raccontare una storia su chi sei, cosa ti ha reso ciò che sei, e dove ti dirigerai da quel momento in poi è stato un procedimento molto ragionato e dinamico".

Il 25 settembre ci sarà un nuovo evento globale organizzato da Netflix dove potrebbe essere lanciato il trailer ufficiale della serie live-action Cowboy Bebop che andrà in onda il 19 novembre con dieci episodi.

Fonte: Dan of Geek